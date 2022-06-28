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Бенчич проиграла Ван Цян в первом круге Уимблдона

Швейцарка покинула турнира на самой ранней стадии
28 июня 2022 16:25
автор: Александр Шульгин

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в матче первого круга Уимблдона проиграла китаянке Ван Цян и покинула турнир.

Встреча продолжалась два часа 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу представительницы Китая.

Победительница шесть раз подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 15. На счету Бенчич один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейков из 17.

Во втором круге Ван Цян встретится с победительницей пары Тамара Корпач (Германия) - Хитер Уотсон (Великобритания).

источник: «Советский спорт»
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