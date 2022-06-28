Бенчич проиграла Ван Цян в первом круге Уимблдона

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в матче первого круга Уимблдона проиграла китаянке Ван Цян и покинула турнир.
Встреча продолжалась два часа 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу представительницы Китая.
Победительница шесть раз подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 15. На счету Бенчич один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейков из 17.
Во втором круге Ван Цян встретится с победительницей пары Тамара Корпач (Германия) - Хитер Уотсон (Великобритания).
источник: «Советский спорт»