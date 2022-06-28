Швентек разгромила Фетт в первом круге Уимблдона

Первая ракетка мира Ига Швентек в матче первого круга Уимблдона нанесла крупное поражение представительнице Нидерландов Яне Фетт.

Встреча продолжалась один час 15 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу полячки, которая не совершила ни одного эйса, сделала три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

Ее соперница дважды подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала два брейка из восьми.

Во втором круге Швентек встретится с еще одной представительницей Нидерландов - Лесли Керкхове.