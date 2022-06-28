Надаль победил аргентинца Черундоло на старте Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во встрече первого круга Уимблодна победил аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.

По ходу игры Надаль пять раз подал навылет, совершив три двойные ошибки, и реализовал шесть из 14 брейкпоинтов.

На счету Черундоло два эйса, такое же количество двойных ошибок и четыре брейка при 18 возможностях взять гейм на подаче испанца.

Во втором круге уимблдонского турнира Надаль сыграет с литовцем Рикардасем Беранкисем, который обыграл американца Сэма Куэрри (6:3, 7:5, 6:3).