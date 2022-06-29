Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона, проиграв француженке Тан

Американская теннисистка Серена Уильямс во встрече первого круга Уимблдона проиграла француженке Армони Тан со счетом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10).

По ходу игры Уильямс пять раз подала навылет, совершив три двойные ошибки, и реализовала шесть из 17 брейкпоинтов.

На счету Тан три эйса, такое же количество двойных ошибок и пять брейков при 15 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Напомним, что Уильямс из-за травмы не играла практически год с момента выступления на Уимблдоне прошлого сезона. Серена вернулась на корт на прошлой неделе на турнире в Истбурне.

Следующей соперницей Тан будет испанка Сара Соррибес-Тормо, обыгравшая американку Кристину Макхейл (6:2, 6:1).