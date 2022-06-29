Тарпищев назвал причины поражения Серены Уильямс в первом круге Уимблдона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение американки Серены Уильямс от в первом круге Уимблдона.
Напомним, что 40-летняя спортсменка уступила Армони Тан из Франции со счетом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10).
«Время Серены уже прошло. Она ещё и набрала вес. Естественно, её стремление выиграть и стать первой по количеству «Больших шлемов» понятно. Но её время прошло. И с каждым днём ей всё сложнее и сложнее что-то выиграть», — приводит «РБК-Спорт» слова Тарпищева «РБК-Спорт».
Отметим, что Тан занимает 115-е место в мировом рейтинге WTA.
источник: РБК