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Джокович в трех сетах обыграл Коккинакиса во втором раунде Уимблдона

По итогам турнира рейтинговые очки начисляться не будут.
29 июня 2022 17:39
автор: Александр Поволоцкий

Третья ракетка мира Новак Джокович в матче второго круга Открытого чемпионата Великобритании нанес поражение австралийцу Танаси Коккинакису и вышел в следующую стадию соревнований.

Игра, которая длилась два часа и ,завершилась победой сербского спортсмена со счетом 6:1, 6:4, 6:2.

Джокович один раз подал навылет, совершил три двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

На счету представителя Австралии 11 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейка из одной попытки.

В третьем круге Уимблдона серб сыграет с победителем встречи Алехандро Тобило (Чили) - Миомир Кецманович (Сербия).

источник: «Советский спорт»
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