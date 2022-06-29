Джокович в трех сетах обыграл Коккинакиса во втором раунде Уимблдона

Третья ракетка мира Новак Джокович в матче второго круга Открытого чемпионата Великобритании нанес поражение австралийцу Танаси Коккинакису и вышел в следующую стадию соревнований.

Игра, которая длилась два часа и ,завершилась победой сербского спортсмена со счетом 6:1, 6:4, 6:2.

Джокович один раз подал навылет, совершил три двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

На счету представителя Австралии 11 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейка из одной попытки.

В третьем круге Уимблдона серб сыграет с победителем встречи Алехандро Тобило (Чили) - Миомир Кецманович (Сербия).