«Гонял его по корту». Джокович оценил свой результат во втором круге Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира, 20-кратный обладатель турниров «Большого шлема» Новак Джокович оценил выигранный матч во втором круге Уимблдона-2022 у Танаси Коккинакиса (6:1, 6:4, 6:2).

«Я очень доволен своим сегодняшним выступлением. Я очень хорошо начал, уверенно играл на задней линии. Я заставлял соперника работать над каждым моментом, гонял его по корту.

Я доволен тем, как поднял свой уровень тенниса за последние несколько дней. Естественно, сейчас я думаю о следующем раунде, надеюсь, по ходу турнира буду прогрессировать дальше», - сказал Джокович в интервью на корте.

Игра, которая длилась два часа и ,завершилась победой сербского спортсмена со счетом 6:1, 6:4, 6:2.

В третьем круге Уимблдона серб сыграет с победителем встречи Алехандро Тобило (Чили) - Миомир Кецманович (Сербия).