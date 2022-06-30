Макарова считает, что Серена Уильямс не утолила голод побед

Олимпийская чемпиона по теннису Екатерина Макарова считает, что непокоренный рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема» не дает Серене Уильямс закончить свою карьеру.

«Видимо, она хочет поставить точку в данной истории и не позволяет себе закончить. Если американка завершит карьеру сейчас, у нее останется ощущение недосказанности. Она до сих пор играет, и голод побед не утолен, хотя ей и исполнилось 40 лет. У Серены есть абсолютно всё, но она по-прежнему мечтает достичь своей цели. Для неё это как идея фикс», - приводит слова Макаровой RT.

Добавим, что до повторения рекорда Маргарет Корт Серене нужно выиграть на одном турнире «Большого шлема». Сейчас американка является победительницей 23 мейджоров.

После вылета с Уимблдона в первом раунде Уильямс объявила, что намерена принять участие в Открытом чемпионате США.