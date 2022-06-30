Швентек вышла в третий круг Уимблдона, обновив рекорд по количеству побед подряд

Первая ракетка мира Ига Швентек в матче второго круга Уимблдонского турнира нанесла поражение представительнице Нидерландов Лесли Керкхове.

Встреча продолжалась два часа пять минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу полячки, которая совершила пять подач навылет, одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

На счету ее соперницы два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из пяти.

Отметим, что эта победа стала для Швентек 37-й подряд - это абсолютный рекорд.

В третьем круге Ига встретится с француженкой Ализе Корне.