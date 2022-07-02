Немецкая теннисистка сфотографировалась с Надалем на Уимблдоне и заболела коронавирусом

Немецкая теннисистка Тамара Корпач рассказала, что сдала положительный тест на коронавирус.

«Плохие новости. К сожалению, я не сыграю на турнире WTA-125 в Контрексевиле. У меня положительный тест на коронавирус. К сожалению, симптомы есть. У меня очень высокая температура, болит горло и головная боль, какой раньше не было. Я остаюсь дома на карантине на несколько дней. Надеюсь, что быстро поправлюсь и вернусь на корт как можно скорее», - написала спортсменка в своих соцсетях.

Добавим, что накануне Корпач выложила совместное фото с испанцем Рафаэлем Надалем.

Немка покинула розыгрыш британского турнира «Большого Шлема» уже по итогам первого круга, уступив британке Хизер Уотсон.