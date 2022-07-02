Швентек сенсационно проиграла Корне, прервав свою рекордную серию без поражений

Первая ракетка мира Ига Швентек в матче третьего круга Уимблдона уступила француженке Ализе Корне и завершила выступление в турнире.

Встреча продолжалась один час 34 минуты и завершилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу Корне.

Победительница один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету ее соперницы три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из шести.

В 1/8 финала Корне встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Отметим, что Швентек потерпела первое поражение за последние 37 матчей. Ее серия является рекордной.