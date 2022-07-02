Корне сравнила победу над Швентек с успехом в матче с Сереной Уильямс восемь лет назад

Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира Игой Швентек.

«Сейчас у меня нет слов. Это напоминает мне время, когда я обыграла на этом же корте Серену ровно восемь лет назад. Думаю, это мой счастливый корт. В первую очередь хочу сказать, что я огромная поклонница Иги. Она такая талантливая и потрясающая теннисистка. Она настоящий амбассадор женского тенниса», - приводит слова спортсменки Sport24.ru.

Напомним, встреча продолжалась один час 34 минуты и завершилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу Корне.

Победительница один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету ее соперницы три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из шести.

В 1/8 финала Корне встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Отметим, что Швентек потерпела первое поражение за последние 37 матчей. Ее серия является рекордной.