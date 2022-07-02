Швентек - о первом поражении за 37 матчей: Ничего не сработало, я даже не злюсь на себя

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала свое поражение в матче третьего круга Уимблдона от француженки Ализе Корне.

«Я пробовала много разных вещей, чтобы почувствовать себя лучше на травяном покрытии. Ничего не сработало. Поэтому я даже не злюсь на себя. Логично, что раз мне не удавалось поймать свой ритм на тренировках, то я не смогла найти его и в матчах», - приводит слова теннисистки WTA Insider.

Напомним, встреча продолжалась один час 34 минуты и завершилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу Корне.

Победительница один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету ее соперницы три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из шести.

В 1/8 финала Корне встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Отметим, что Швентек потерпела первое поражение за последние 37 матчей.