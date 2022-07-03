Сонего раскритиковал Надаля за поведение в матче на Уимблдоне

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего раскритиковал испанца Рафаэля Надаля за поведение в очном матче между ними в рамках третьего круга Уимблдона (1:6, 2:6, 4:6).

Напомним, что Надаль в третьем сете при счете 4:4 подозвал Сонего к сетке на беседу. Рекордсмен по победам на турнирах «Большого шлема» предъявил претензии сопернику за крики после розыгрышей.

«Игрок не должен звать соперника к сетке. Нельзя так поступать на Уимблдоне. Надаль должен был просто поговорить с судьей. Он отвлек меня», - приводит слова Сонего The Daily Mail.

Отметим, что на пресс-конференции Надаль извинился перед итальянцем за поступок.

В 1/8 финала Надаль встретится с представителем Нидерландов Ботиком Ван де Зандсхульпом.