Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, проиграв Малек

Латвийская теннисиста Елена Остапенко в матче четвертого круга Уимблдона проиграла немке Татьяне Малек со счетом 7:5, 5:7, 5:7.

По ходу игры Остапенко три раза подала навылет, совершив пять двойных ошибок, и реализовала пять из восьми брейкпоинтов.

На счету ее соперницы девять эйсов, четыре двойные и шесть брейков при десяти возможностях взять гейм на подаче Остапенко.

Таким образом, Малек вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победительницей матча между Хитер Уотсон (Великобритания) и Юли Нимайер (Германия).