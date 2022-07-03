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Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, проиграв Малек

Встреча длилась 2 часа 10 минут.
03 июля 2022 17:17
автор: Максим Скороходов

Латвийская теннисиста Елена Остапенко в матче четвертого круга Уимблдона проиграла немке Татьяне Малек со счетом 7:5, 5:7, 5:7.

По ходу игры Остапенко три раза подала навылет, совершив пять двойных ошибок, и реализовала пять из восьми брейкпоинтов.

На счету ее соперницы девять эйсов, четыре двойные и шесть брейков при десяти возможностях взять гейм на подаче Остапенко.

Таким образом, Малек вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победительницей матча между Хитер Уотсон (Великобритания) и Юли Нимайер (Германия).

источник: «Советский спорт»
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