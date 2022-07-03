Швентек призналась, что растерялась в матче с Корне

Польская теннисистка Ига Швентек дала комментарий после поражения от француженки Ализе Корне (4:6, 2:6).

«Я тянулась за мячом, иногда это помогало. Я так играла с 0:3 в первом сете. Потом во втором, да, я пыталась сделать несколько попыток ускориться, и у меня не вышло. Я не вернула стабильную игру. Когда вы играете агрессивно и внезапно меняете манеру игры, удержать ее непросто. Поэтому я немного растерялась», - приводит слова Tennis Majors.

Напомним, что Корне прервала рекордную для XXI века победную серию, которая остановилась на отметке в 37 матчей. В 1/8 финала она встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.