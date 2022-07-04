WTA оштрафовала организаторов Уимблдона на миллион долларов из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.

По информации Daily Mail, 750 тысяч долларов будет вынуждена заплатить Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и 250 тысяч - Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

Источник сообщает, что правительство Британии уже гневно отреагировало на такие санкции и готовит ответные меры.

Напомним, ранее в ответ на решение организаторов турнира не допускать российских и белорусских теннисистов до участия в соревнованиях WTA, ATP и ITF лишили турнир рейтинговых очков.