Джокович хочет, чтобы матч на Уимблдоне начинались в более раннее время

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович высказал пожелание о переносе времени начала матчей Уимблдона на более раннее время.

«Я слышал, что ходят разговоры о возможном переносе начала матчей, первых матчей на больших кортах, особенно на центральном корте, на более раннее время.

Честно говоря, я не вижу причин, почему бы не начинать раньше, особенно сейчас, когда есть интервью на корте, которых у нас не было еще несколько лет назад. Вы почти наверняка, если играете последним на центральном корте, закончите матч под крышей, что изменит условия, стиль игры, то, как вы двигаетесь по корту. Он более скользкий», - приводит слова спортсмена The Telegraph.

Напомним, накануне серб смог выйти в четвертьфинал турнира, обыграв представителя Нидерландов Тима ван Рийтховена (6:2, 4:6, 6:1, 6:2).

Даже в случае победы на Уимблдоне Джокович не сможет вернуться на вершину мирового рейтинга, поскольку АТР отказалась начислять его участникам очки в связи с отстранением россиян и белорусов.