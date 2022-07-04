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Тарпищев - о штрафе Уимблдону: WTA стоит на своем и считает, что они абсолютно правы

Правительство Великобритании готовит ответные меры.
04 июля 2022 16:01
автор: Александр Поволоцкий

Глава ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал крупный штраф Уимблдону от WTA за отстранение российских теннисистов.

Ранее в СМИ сообщалось, что 750 тысяч долларов будет вынуждена заплатить Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и 250 тысяч - Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

«Вроде уже британцы подали апелляцию. Штраф они получили за то, что есть договор, а из-за отстранения наших он был нарушен. Нарушен беспочвенно. И сейчас каждый отстаивает свою сторону. WTA стоит на своем и считает, что они абсолютно правы. Хотят за это получить неустойку, как в любом судебном разбирательстве», - приводят «РИА Новости» слова Тарпищева.

Напомним, что участники турнира в этом году не получат рейтинговых очков.

источник: «РИА Новости»
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