Гарин стал четвертьфиналистом Уимблдона-2022, одержав победу над де Минауром

Чилийский теннисист Кристиан Гарин успешно преодолел стадию 1/8 финала Уимблдона-2022, обыграв представителя Австралии Алекса де Минаура.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 4 часа 38 минут и завершилась победой 43-й ракетки мира со счетом 2:6, 7:5, 6:4, 4:6, 7:6 (10:6).

В прошедшей встрече чилиец оформил пять эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 22. У его соперника пять подач навылет, семь двойных и восемь реализованных брейков из 11.

Добавим, что в четвертьфинале Гарин сыграет либо с еще одним теннисистом из Австралии Ником Кирьосом, либо с американцем Брэндоном Накашимой.