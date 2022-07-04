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Гарин стал четвертьфиналистом Уимблдона-2022, одержав победу над де Минауром

Встреча спортсменов из Чили и Австралии продолжалась 4 часа 38 минут.
04 июля 2022 18:16
автор: Владислав Корегин

Чилийский теннисист Кристиан Гарин успешно преодолел стадию 1/8 финала Уимблдона-2022, обыграв представителя Австралии Алекса де Минаура.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 4 часа 38 минут и завершилась победой 43-й ракетки мира со счетом 2:6, 7:5, 6:4, 4:6, 7:6 (10:6).

В прошедшей встрече чилиец оформил пять эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 22. У его соперника пять подач навылет, семь двойных и восемь реализованных брейков из 11.

Добавим, что в четвертьфинале Гарин сыграет либо с еще одним теннисистом из Австралии Ником Кирьосом, либо с американцем Брэндоном Накашимой.

источник: «Советский спорт»
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В прошедшей встрече австралиец оформил 35 эйсов.
04.07.2022 18:57
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автор: Владислав Корегин
Гарин стал четвертьфиналистом Уимблдона-2022, одержав победу над де Минауром
Встреча спортсменов из Чили и Австралии продолжалась 4 часа 38 минут.
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