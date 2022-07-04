Кирьос в пяти сетах обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу над Брэндоном Накашимой из США (4:6, 6:4, 7:6, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала Уимблдона-2022.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 3 часа 11 минут. На счету Кирьоса, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, 35 подач навылет, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Его соперник оформил десять эйсов, допустил десять двойных и реализовал три брейка из семи.

Добавим, что в четвертьфинале Кирьос сыграет против чилийца Кристиана Гарина, ранее обыгравшего представителя Австралии Алекса де Минаура.