Анисимова обыграла Тан и сыграет в четвертьфинале Уимблдона с Халеп

Монополия на Карлсена! Как Непомнящий снова стал первым после лучшего шахматиста всех времен

В Мадриде финишировал турнир претендентов на первенство мира. Первое место уверенно занял российский гроссмейстер Ян Непомнящий - он второй раз подряд сыграет чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.