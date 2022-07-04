Анисимова обыграла Тан и сыграет в четвертьфинале Уимблдона с Халеп

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании, обыграв Армони Тан из Франции.
Встреча, которая длилась 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу спортсменки из США.
Анисимова трижды подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейка из одиннадцть. На счету француженки два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
В следующем раунде Анисимова сразится с румынкой Симоной Халеп.
источник: «Советский спорт»