Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона, победив в трех сетах ван де Зандсхулпа

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (6:4, 6:2, 7:6) в матче четвертого круга Уимблдона-2022.

Отметим, что встреча между 4-й и 25-й ракетками мира продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 36-летнего Надаля девять подач навылет, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11. Его соперник оформил 11 эйсов, допустил семь двойных и реализовал два брейка из четырех.

Добавим, что в матче за выход в полуфинал Надаль сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, ранее обыгравшем Джейсона Кублера из Австралии (6:3, 6:1, 6:4).