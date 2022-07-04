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Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона, победив в трех сетах ван де Зандсхулпа

Испанский спортсмен провел свой 350-й матч на турнирах «Большого шлема».
04 июля 2022 22:59
автор: Владислав Корегин

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (6:4, 6:2, 7:6) в матче четвертого круга Уимблдона-2022.

Отметим, что встреча между 4-й и 25-й ракетками мира продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 36-летнего Надаля девять подач навылет, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11. Его соперник оформил 11 эйсов, допустил семь двойных и реализовал два брейка из четырех.

Добавим, что в матче за выход в полуфинал Надаль сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, ранее обыгравшем Джейсона Кублера из Австралии (6:3, 6:1, 6:4).

источник: «Советский спорт»
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