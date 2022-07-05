Джокович одержал волевую победу над Синнером и стал полуфиналистом Уимблдона-2022

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2022, обыграв в пяти сетах представителя Италии Янника Синнера со счетом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 3 часа 39 минут. В прошедшей игре третья ракетка мира оформил восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15.

В свою очередь у итальянца, занимающего 13-е место в рейтинге ATP, восемь эйсов, семь двойных и четыре реализованных брейка из девяти.

Добавим, что в матче за выход в финал Джокович сыграет либо с представителем Бельгии Давидом Гоффеном, либо с британцем Кэмероном Норри.