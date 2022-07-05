Джокович признался, что победить Синнера ему помогла беседа в туалете

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как ему помог туалетный перерыв в четвертьфинальном поединке Уимблдона против итальянца Янника Синнера.

«Что касается первых двух сетов, то в сравнении с последними тремя это был другой матч. Потом я ушел с корта, взяв туалетный перерыв и немного поговорил с самим собой в зеркале. Иногда в такой ситуации, когда у тебя мало что получается на корте, а соперник доминирует, необходим небольшой перерыв и разговор с собой. Нужно перестроиться, собраться с мыслями и перезагрузиться», - сказал Джокович на пресс-конференции.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 3 часа 39 минут. В прошедшей игре третья ракетка мира оформил восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15.

В свою очередь у итальянца, занимающего 13-е место в рейтинге ATP, восемь эйсов, семь двойных и четыре реализованных брейка из девяти.

Добавим, что в матче за выход в финал Джокович сыграет либо с представителем Бельгии Давидом Гоффеном, либо с британцем Кэмероном Норри.