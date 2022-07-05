Организаторы Уимблдона отрицают отсутствие Шараповой на церемонии столетия из-за национальности

Организаторы Уимблдона заявили, что отсутствие бывшей первой ракетки мира и победительницы турнира Марии Шараповой на мероприятии, посвященному столетию соревнований, не связано с тем, что она русская.

По информации Daily Mail, руководство турнира не смогло ответить на вопрос, высылалось ли россиянке приглашение, однако пояснило, что рассылка происходила по территориальному признаку, и она могла его не получить, поскольку находится в США.

Добавим, что на церемонии присутствовали 26 победителей турнира, которые либо проживают в Британии, либо находились неподалеку.

Также кадры со знаменитого финала, в котором 17-летняя Шарапова обыграла Серену Уильямс, не вошли в ролик, смонтированный специально к торжеству. Здесь организаторы уже сослались на короткий хронометраж.

В текущем ткрнире, который проходит в эти дни, россияне и белорусы также не принимают участия, поскольку не были допущены до соревнований. В ответ АТР, WTA и ITF лишили турнир рейтинговых очков.