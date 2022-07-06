Веснина попросила не нагнетать ситуацию с неприглашением Шараповой на столетие Уимблдона

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина высказалась о решении организаторов Уимблдона не приглашать победительницу турнира 2004 года Марию Шарапова на столетие центрального корта.

«Считаю, что лучше не гадать и не нагнетать ситуацию. Шарапова сейчас находится на большом сроке беременности. И для нее такой перелет был нежелателен. Мне кажется, Машу в любом случае пригласили бы на Уимблдон», - цитирует Веснину RT.

Организаторы отрицают, что не пригласили Шарапову из-за ее национальности.

Добавим, что кадры со знаменитого финала, в котором 17-летняя Шарапова обыграла Серену Уильямс, не вошли в ролик, смонтированный специально к торжеству. Здесь организаторы уже сослались на короткий хронометраж.