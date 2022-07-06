Тарпищев ответил Савчук на слова о Медведеве: Пусть лучше играет. А, она уже закончила

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал высказывание украинской теннисистки Ольги Савчук о том, что что нахождение Даниила Медведева на вершине мирового мужского рейтинга даже после Уимблдона - это нонсенс.

«Савчук считает нонсенсом, что Медведев будет лидировать в рейтинге ATP после Уимблдона? Пусть играет лучше - тогда и она станет первой. А, она уже закончила», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, ранее АТР в ответ на отстранение от участия в турнире российских и белорусских теннисистов приняла решение не начислять рейтинговых очков остальным участникам. Позже аналогичную позицию заняли WTA и ITF, спровоцировав первые отказы мировых лидеров от поездки в Британию.

Таким образом возглавивший в апреле мировой рейтинг Медведев удержит свои позиции даже после окончания британского турнира «Большого Шлема».