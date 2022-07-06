В женском полуфинале Уимблдона Халеп сыграет с Рыбакиной

Елена Рыбакина в матче 1/4 финала женской сетки Уимблдона обыграла австралийку Айлу Томлянович и вшла в полуфинал турнира.

Встреча продолжалась один час 51 минуту и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:3 в пользу представительницы Казахстана.

Рыбакина 15 раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету ее соперницы один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейка из девяти.

За выход в финал Рыбакина поборется с румынкой Симоной Халеп.