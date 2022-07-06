Медведев рассказал о своей тактике во время матчей

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какую использует тактику во время матчей.

«Когда я принимаю мяч близко к задней линии, как и многие другие игроки на Туре, я не думаю, что это работает так же хорошо для меня. Я не думаю, что у меня быстрая реакция, чтобы ответить на подачу, и я должен генерировать силу подачи моего противника из-за спины.

Так что всю свою карьеру я пытался делать что-то по-другому и пробовать разные вещи. Иногда принимаю близко (к задней линии), иногда намного дальше. И со временем я вижу, какая техника приносит мне больше очков», — сказал Медведев Tennis TV.

Напомним, что после окончания «Ролан Гаррос-2022» российский теннисист сместил Новака Джоковича в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мира. Сам Медведев уступил в четвертьфинале турнира хорвату Марину Чиличу в трех сетах.