Рыбакина объяснила, почему выступает за Казахстан, а не за Россию

Теннисистка Елена Рыбакина объяснила, почему на корте она представляет Казахстан, несмотря на то, что родилась в России.

«Я родилась в России, но, конечно же, представляю Казахстан. Я получила много помощи и поддержки. Чувствую поддержку людей и очень рада представлять Казахстан, потому что считаю, что показываю результаты, которые идут на пользу спорту в Казахстане.

В меня поверили. Казахстанская федерация сделали все возможное, чтобы я продолжала играть, продолжала совершенствоваться. У меня были все условия для занятий и всего остального. Конечно, это очень помогло», - приводит слова спортсменки Tennis.com.

Напомним, накануне Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона, в котором сразится с румынкой Симоной Халеп.