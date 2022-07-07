Надаля обвинили в симуляции на Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль мог симулировать травму по ходу четвертьфинального поединка Уимблдона против американца Тейлора Фритца, считает журналист Луиджи Гатто.
«Он более четырех часов сражался как сумасшедший. Такому верить нельзя», - написал он в своих соцсетях.
Напомним, встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). После игры Надаль признался, что испытывал боли в животе.
За выход в финал Надаль поборется с австралийцем Ником Кирьосом, который в трех партиях обыграл чилийца Кристиана Гарина.