Тарпищев прокомментировал выход Рыбакиной в финал Уимблдона

Глава ФТР Шамиль Тарпищев высказался относительно выхода в финал Уимблдона Елены Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Напомним, что 23-летняя уроженка Москвы нанесла поражение румынке Симоне Халеп со счетом 6:3, 6:3.

«Трава идеально подходит для Рыбакиной. Классно подаёт, играет плоско, чётки удары. Лена может выигрывать Уимблдон. Всё заслуженно. Здорово, что всё так сложилось, будем за неё болеть. У неё есть всё, чтобы победить Жабер», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Отметим, что в финале Рыбакина сыграет с Онс Жабер из Туниса.