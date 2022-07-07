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Надаль снялся с полуфинала Уимблдона против Кирьоса

Австралиец в трех партиях обыграл чилийца Кристиана Гарина.
07 июля 2022 21:25
автор: Александр Поволоцкий

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет сыграть в полуфинале Уимблдоне.

Многократный победитель турниров «Большого шлема» сообщил об этом на специальной пресс-конференции.

Напомним, что в четвертьфинале Надаль победил американца Тейлора Фритца 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). После этой встречи 36-летний теннисист признался, что испытывал боли в животе.

Добавим, что Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема».

В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри.

источник: «Советский спорт»
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