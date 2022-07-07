Надаль снялся с полуфинала Уимблдона против Кирьоса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет сыграть в полуфинале Уимблдоне.
Многократный победитель турниров «Большого шлема» сообщил об этом на специальной пресс-конференции.
Напомним, что в четвертьфинале Надаль победил американца Тейлора Фритца 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). После этой встречи 36-летний теннисист признался, что испытывал боли в животе.
Добавим, что Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема».
В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри.
источник: «Советский спорт»