Чесноков оценил шансы Рыбакиной выиграть Уимблдон

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков считает, что Елене Рыбакиной по силам выиграть Уимблдон.

«Жабер должна справляться с ее мощными ударами, но я не знаю, как долго она может это делать. Но у нее есть другие вещи: она может каким-то образом обмануть, она не играет в ритме, что-то придумывает, и это может развалить Рыбакину, но, если Елена возьмет инициативу в свои руки, я думаю, что она выиграет», - приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, что в решающем матче представительница Казахстана сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Накануне в полуфинальном поединке Рыбакина сломила сопротивление румынки Симоны Халеп.