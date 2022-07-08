Халеп считает, что Рыбакина оказалась слишком сильна

Румынская теннисистка поздравила Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, с победой в полуфинале Уимблдона.

«Поздравляю, Елена, ты оказалась слишком сильна для меня. Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал. Вы побуждали меня выкладываться на все сто. И большое спасибо моей потрясающей команде. Я так благодарна, что вы рядом», - приводит RT сообщение Халеп в социальных сетях.

Напомним, что в решающем матче представительница Казахстана 9 июля сыграет с Онс Жабер из Туниса.