Тарпищев считает, что Кирьос может победить Джоковича в финале Уимблдона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что австралиец Ник Кирьос в финале Уимблдона может обыграть серба Новака Джоковича.

«Кирьос очень опасен, и у него есть все шансы, чтобы победить в финале Джоковича. С подачей у него все в порядке: он великолепно подает, а если на протяжении всей встречи будет стабилен, то будет реальным претендентом на победу», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее серб одержал победу над представителем Великобритании Кэмэроном Норри в полуфинале Уимблдона-2022.

В свою очередь, Кирьос автоматически пробился в финал, так как Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы.