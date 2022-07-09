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В Британии назвали кошмаром Уимблдона выход в финал москвички Рыбакиной

Уроженка России поборется за титул в женском одиночном разряде.
В Британии назвали кошмаром Уимблдона выход в финал москвички Рыбакиной
09 июля 2022 15:31
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автор фото: ESPN

Британское издание Express выпустило статью под заголовком «Кошмар Уимблдона», посвященную выходу в финал Уимблдонского турнира россиянки Елены Рыбакиной, представляющей с 2018 года Казахстан.

«Они продолжают называть ее уроженкой Москвы, которая представляет Казахстан, а не казахстанской теннисисткой. В России говорят, что выход Рыбакиной в финал Уимблдона является успехом отечественного тенниса, несмотря на запрет для россиян участвовать в турнире», – говорится в материале издания.

Напомним, что Рыбакина, посеянная на турнире под 17-м номером, в четверг обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале со счетом 6:3, 6:3.

Решающий матч Уимблдона в женском одиночном разряде состоится в субботу, 9 июля, в Лондоне. В финале турнира Рыбакина встретится со вторым номером мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, обыгравшей в полуфинале немку Татьяну Марию (6:2, 3:6, 6:1).

Добавим, что по решению организаторов Уимблдона российские и белорусские теннисисты пропускают турнир, а ATP и WTA заявили, что розыгрыш турнира в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков.

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