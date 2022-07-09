Представляющая Казахстан уроженка Москвы Рыбакина одержала победу на Уимблдоне-2022

23-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая раньше выступала за Россию, одержала победу в финальном матче Уимблдона-2022 над Онс Жабер из Туниса.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Для обеих теннисисток это был первый финал турнира «Большого шлема».

Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Жабер выполнила четыре эйса, один раз ошиблась и реализовала два брейк-пойнта.

Представительница Казахстана впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема, до этого момента ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2021).

Также добавим, что 23-летняя теннисистка, посеянная на турнире под 17-м номером, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Отметим, что впервые с 2004 года победительницей Уимблдона стала спортсменка из бывшего СССР. Ранее достижение покорялось только Марии Шараповой.