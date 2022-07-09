Рыбакина - о победе на Уимблдоне: Никогда не испытывала подобного

Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, отреагировала на свою победу на Уимблдоне.
В решающем матче она нанесла поражение Онс Жабер из Туниса.
Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рыбакиной.
«Перед матчем сильно нервничала. Во время игры тоже сильно переживала. Никогда не испытывала подобного. Сегодня мне пришлось так много бегать, что уже больше не нужно заниматься фитнесом», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.
Отметим, что Рыбакина родилась в Москве.
источник: WTA