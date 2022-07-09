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Тарпищев - о финале Уимблдона: Рыбакина плотно подавала и очень здорово играла - российская школа

Для обеих теннисисток это был первый финал турнира «Большого шлема».
09 июля 2022 18:53

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.

Напомним, что 23-летняя спортсменка нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

«Надо поздравить Рыбакину! Это все-таки российская школа! Она долгое время играла у нас, а потом в Казахстане. Реально я считал, что в этом матче победит тот, у кого крепче нервы. Рыбакина плотно подавала и очень здорово играла. Жабер пыталась разобрать игру для того, чтобы сбивать москвичку», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

Также добавим, что 23-летняя теннисистка, посеянная на турнире под 17-м номером, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.

источник: Чемпионат.com
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