Елена Веснина: Для нас победа Рыбакиной – это что-то невероятное!

Олимпийская чемпионка-2016 Елена Веснина прокомментировала историческую победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Уимблдона-2022.

«Поздравляю Лену, ее команду и родителей с победой. Рыбакина и Жабер обе достойны были завоевать трофей, прошли отличный путь к финалу. Для нас победа Лены – это что-то невероятное!» – сказала Веснина «Чемпионату».

Представительница Казахстана впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема, до этого момента ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2021).

Также добавим, что 23-летняя теннисистка, посеянная на турнире под 17-м номером, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.