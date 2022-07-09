Камельзон - о триумфе Рыбакиной: Потрясающая победа российского тенниса

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2022.

«Потрясающая победа российского тенниса на Уимблдоне, вопреки всему тому, что было организовано против россиян. Рыбакина — уникальная девочка, фантастическая, чисто русская, воспитание российской школы. Это достижение прежде всего России.

Это бумеранг против тех, кто был против россиян на Уимблдоне, без российского тенниса Уимблдон теряет ту позицию, которую завоевал за полторы сотни лет», — приводит слова Камельзона ТАСС.

Представительница Казахстана впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема, до этого момента ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2021).

Также добавим, что 23-летняя теннисистка, посеянная на турнире под 17-м номером, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.