В Госдуме назвали победу Рыбакиной проклятьем Уимблдона

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2022. Спортсменка является уроженкой Москвы.

Также отметим, что российские игроки были отстранены от турнира из-за политической ситуации в мире.

«Уимблдон и англичане навели на себя проклятье - они пытались сделать хуже России, но теперь у них все идет через одно место», - приводит слова Милонова Metaratings.ru.

Представительница Казахстана впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема, до этого момента ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2021).

Также добавим, что 23-летняя теннисистка, посеянная на турнире под 17-м номером, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.