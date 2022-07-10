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Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова впервые стала мамой

Россиянка завершила свою карьеру зимой 2020 года.
10 июля 2022 12:54
автор: Владислав Корегин

Российская теннисистка Мария Шарапова намекнула на то, что она впервые стала мамой.

Отметим, что 35-летняя спортсменка изменила статус в своих соцсетях, написав «Мама». В конце апреля в СМИ появилась новость о том, что Шарапова и ее жених, бизнесмен из Великобритании Алекс Гилкс, ждут первенца.

Напомним, Шарапова завершила свою профессиональную карьеру в феврале 2020 года. Россиянка становилась победительницей пяти титулов «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» (2012, 2014), Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008).

Также Шарапова занимала первое место в рейтинге WTA.

источник: «Советский спорт»
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