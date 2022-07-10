Швентек поздравила Рыбакину с победой на Уимблдоне

Первая ракетка мира полька Ига Швентек поздравила представительницу Казахстана Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне.

«Огромные поздравления тебе, Елена, и твоей команде! Удивительный турнир», - приводит «Чемпионат» сообщение Швентек в социальных сетях.

Представительница Казахстана впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема, до этого момента ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2021).

Также добавим, что 23-летняя теннисистка, посеянная на турнире под 17-м номером, стала первой представительницей Казахстана, которой удалось выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.