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Джокович обыграл Кирьоса и стал победителем Уимблдона-2022

Серб выиграл 21-й турнир «Большого шлема».
Джокович обыграл Кирьоса и стал победителем Уимблдона-2022
10 июля 2022 19:12
автор: Максим Скороходов
автор фото: Уимблдон

Сербский теннисист Новак Джокович в финале победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

По ходу игры Джокович 15 раз подал навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовал два из четырех брейкпоинтов.

На счету Кирьоса 30 эйсов, семь двойных и один брейк при шести возможностях взять гейм на подаче соперника.

Таким образом, Джокович выиграл 21-й турнир «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по данному показателю, уступая один титул Рафаэлю Надаю.

На кортах Уимблдона Новак побеждает в седьмой раз.

источник: «Советский спорт»
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