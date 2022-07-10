Джокович обыграл Кирьоса и стал победителем Уимблдона-2022

Сербский теннисист Новак Джокович в финале победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

По ходу игры Джокович 15 раз подал навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовал два из четырех брейкпоинтов.

На счету Кирьоса 30 эйсов, семь двойных и один брейк при шести возможностях взять гейм на подаче соперника.

Таким образом, Джокович выиграл 21-й турнир «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по данному показателю, уступая один титул Рафаэлю Надаю.

На кортах Уимблдона Новак побеждает в седьмой раз.