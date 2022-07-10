Аслан Карацев оказался в числе подозреваемых по участию в договорных матчах

Немецкие журналисты Янник Шнейдер и Маркус Харм завершили работу над расследованием договорных матчей в теннисе. Результаты их деятельности были показаны на телеканале ZDF.

Отмечается, что россиянин Аслан Карацев и представитель Грузии Николоз Басилашвили попали в число спортсменов, которые могли принимать участие в подставных играх. Также под подозрение попал их бывший тренер Егор Яцюк.

По информации журналистов, наставник предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче. Также стало известно, что Карацев мог сыграть договорную встречу на турнире в Штутгарте в этом году.

Напомним, что в данный момент Карацев занимает 42-е место в рейтинге ATP.