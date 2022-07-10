Карацев прокомментировал попадание в число подозреваемых в участии в договорных матчах

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал информацию о свое участии в договорных матчах.

Напомним, ранее телеканал ZDF на основе расследования немецких журналистов Янника Шнейдера и Маркуса Харма о подставных теннисных матчах назвал Карацева, а также грузина Николоза Басилашвили и их тренера Егора Яцюка подозреваемыми.

«Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чем вы говорите», - приводит слова спортсмена «Метарейтинг».

По информации журналистов, Яцюк предлагал теннисистам деньги для того, чтобы был достигнут необходимый результат в матче. Также стало известно, что Карацев мог сыграть договорную встречу на турнире в Штутгарте в этом году.