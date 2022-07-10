Джокович обратился к Кирьосу: Я очень тебя уважаю. Считаю тебя феноменальным теннисистом

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к австралийцу Нику Кирьосу после победы над ним в финале Уимлдона-2022. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу третьей ракетки мира.

«Желаю тебе всего наилучшего, мужик. Я очень тебя уважаю. Считаю тебя феноменальным теннисистом, потрясающим талантом», - сказала Новак после матча.

Напомним, что по ходу игры Джокович 15 раз подал навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовал два из четырех брейкпоинтов. На счету Кирьоса 30 эйсов, семь двойных и один брейк при шести возможностях взять гейм на подаче соперника.

Таким образом, Джокович выиграл 21-й турнир «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по данному показателю, уступая один титул Рафаэлю Надаю. На кортах Уимблдона Новак побеждает в седьмой раз.